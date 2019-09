München - Nicht nur in München wird der Platz immer enger, auch auf dem Oktoberfest. Was also tun? Genau das, was in der Stadt nicht ganz so einfach und schnell durchzusetzen ist, aber heuer auf der Wiesn prompt genehmigt wurde: in die Höhe bauen. Das Paulaner Festzelt (vormals: Winzerer Fähndl) gehört zu den größten Wiesnzelten mit insgesamt 8.408 Plätzen. Doch zum ersten Mal bekommt Paulaner in diesem Jahr plötzlich ein Mini-Zelt direkt daneben dazu.