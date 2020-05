Nette Geste für Senioren Prinz William und Herzogin Kate: Lustiger Bingo-Abend

Was für eine Überraschung für die Senioren im Wohnheim Shire Hall Care House im walisischen Cardiff. Niemand Geringeres als Prinz William (37) und seine Ehefrau Herzogin Kate (38) schalteten sich per Videocall in den geselligen Bingo-Abend ein. Die beiden Royals schienen dabei offensichtlich großen Spaß zu haben und kicherten immer wieder gemeinsam mit den Bewohnern des Pflegeheims. Die beiden veröffentlichten Ausschnitte des Abends später auf ihrem offiziellen Instagram-Account.