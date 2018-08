Netflix gibt Einblick "The Crown": So sieht Tobias Menzies als Prinz Philip aus

Derzeit wird noch gedreht

Momentan steckt die Produktion offenbar mitten in den Dreharbeiten. Laut einem Bericht von "Forbes" aus der vergangenen Woche, wurden in den letzten Tagen in mehreren Castings Komparsen für Aufnahmen in Spanien gesucht, die im Oktober stattfinden sollen. Zuletzt waren Berichte aufgetaucht, dass Fans mit einer Veröffentlichung der neuen Staffel womöglich erst 2019 rechnen dürfen.