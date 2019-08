"Nein, das ist kein Witz" Jan Böhmermann: ZDF-Satiriker will SPD-Vorsitzender werden

Will ZDF-Satiriker Jan Böhmermann (38) tatsächlich SPD-Vorsitzender werden? Zumindest kündigte er seine Kandidatur in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" (donnerstags, 22:15 Uhr, ZDFneo) an, die aus der Sommerpause zurückkehrte. Es gebe jedoch ein paar Hindernisse zu überwinden, gab der Satiriker zu verstehen.