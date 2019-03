FC Ingolstadt taumelt Dritter Liga entgegen

Während ein Aufstieg der "kleinen Bayern" also alles andere als sicher ist, taumeln die "Schanzer" unaufhaltsam der Drittklassigkeit entgegen. So schrieb der "Donaukurier" nach dem jüngsten 1:3 in Paderborn von "Auflösungserscheinungen", Trainer und Ex-Löwe Jens Keller kritisierte scharf: Die Situation sei "sehr, sehr schwierig. Denn die Mannschaften, die hintendran sind, haben gepunktet. Beziehungsweise nicht die, die hintendran sind. Denn das sind wir".