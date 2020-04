"Natürlich ein anderes Feeling" "Wer wird Millionär?": So erlebte Günther Jauch die Show ohne Publikum

Denn auf die Reaktionen des Publikums musste Jauch verzichten. Er merke sofort, was den Leuten gefallen habe, worauf sie gar nicht reagieren, worüber sie lachen oder keine Miene verziehen: "Und wenn man vom Publikum entsprechend getragen wird, dann setzt man vielleicht auch nochmal einen drauf." Fehle wie jetzt zum Teil akustisch das Echo, denke man eher: "Oh, der Witz war vielleicht nicht so gut, wir gehen mal lieber weiter", erklärt der Moderator.