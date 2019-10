Deschamps betont: "Ich habe auch mit dem Spieler gesprochen. Seine Einschätzung zählte auch. Er war nicht in der besten psychologischen Verfassung, wenn es darum ging, in Zweikämpfe gehen zu müssen. (...) Also habe ich beschlossen, Hernández nicht starten zu lassen. Am Montag gibt es ein weiteres Spiel." Dann geht es für den Weltmeister gegen die Türkei.