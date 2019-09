Könnte Timo Werner noch zum FC Bayern wechseln?

Also ging Werner in die Offensive und verlängerte seinen Vertrag in Leipzig bis 2023. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er zu einem späteren Zeitpunkt noch zu Bayern wechseln. "Die Ruhe ist gut für mich, gut fürs Umfeld in Leipzig", sagte Werner, der befreite Bomber, über seine Vertragsverlängerung: "Ich freue mich, dass es so gut klappt." DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht es ähnlich. "Timo tut es gut, in gewohntem Ambiente weiter zu reifen. Er kommt mit großem Selbstvertrauen zu uns, hatte tolle Aktionen zuletzt."