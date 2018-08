Boatengs Pläne werden aus Sicht des Deutschen Fußball-Bunds und womöglich auch aus Sicht der FC Bayern zur Unzeit bekannt: DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte erst am vergangenen Wochenende im Interview der "Bild am Sonntag" gesagt, die Nationalmannschaft solle wieder "eine größere Nähe zu den Fans bekommen". Boateng wird noch immer mit Paris St.-Germain als neuem Arbeitgeber in Verbindung gebracht und könnte womöglich noch in diesem Sommer den Klub verlassen.