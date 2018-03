Namibia statt Karibik? Prinz Harry: Macht er die Flitterwochen zum Abenteuertrip?

Bei Prinz Harry (33) und seiner Verlobten Meghan Markle (36) laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Auch das Ziel der Flitterwochen soll bereits feststehen. Harrys Herzenswunsch ist es offenbar, den Honeymoon in Namibia zu verbringen, schreibt die britische "Daily Mail". Zuvor hatte es auch schon Gerüchte gegeben, die beiden würden nach ihrer Trauung am 19. Mai Richtung Karibik aufbrechen. Geht es stattdessen also wirklich in eine Luxus-Lodge im südwestlichen Afrika?