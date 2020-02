Allach-Untermenzing - Zwischen 1934 und 1944 lieferte der Münchner Maschinenbauer Kraus-Maffei mehrere Tausend Halbkettenfahrzeuge an die Wehrmacht, produziert unter anderem von zwangsbeschäftigten KZ-Häftlingen. Dass in Allach-Untermenzing eine Straße nach dem Unternehmer-Duo Joseph Anton Maffei und Georg Krauß benannt ist, hat Vertreter der Partei Die Linke am Mittwoch zu einer Protestaktion veranlasst.