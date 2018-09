Nahverkehr in Bayern Söder will 365-Euro-Ticket bis 2030 - SPD will kostenloses

SPD fordert kostenlosen Nahverkehr - sofort

Die bayerische SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 (hier geht's zu unserer Themenseite) Natascha Kohnen forderte "den Einstieg in den kostenfreien Nahverkehr jetzt und nicht ein 365-Euro-Ticket in zwölf Jahren". Die SPD will ein kostenfreies "Bildungsticket" für alle, die zur Schule gehen, studieren oder in Ausbildung sind. Im ländlichen Raum habe die CSU-Staatsregierung viel zu lange allein aufs Auto gesetzt, kritisierte Kohnen.