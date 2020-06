Harrys Ex fand bei "Love Island" ihren neuen Freund

2017 tingelte die Ex-"Miss Edinburgh" durch die britische TV-Landschaft und fand in der Reality-TV-Show "Love Island" ihr privates Glück. Seitdem ist Camilla mit Jamie Jewitt liiert. Jetzt bestätigt die 30-Jährige, dass sie und ihr Partner ein Baby erwarten. Auf Instagram schreibt Camilla, die schon in der 21. Schwangerschaftswoche ist: "Ich habe es geschafft, zwei Kleider in zwei Tagen zu zerreißen."