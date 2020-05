Schon als Kind stand Steffi Jones auf dem Fußballplatz. Zunächst spielte sie zehn Jahre in der männlichen Jugendmannschaft des SV Bonames in Frankfurt, später in der Frauenmannschaft der SG Praunheim. Ab 1991 wurde Jones als "Wechselkönigin der Bundesliga" bekannt, da sie fast jedes Jahr bei einem anderen Verein spielte. Die meiste Zeit verbrachte sie beim 1. FFC Frankfurt: Mit kurzer Pause in Washington war die Verteidigerin von 2000 bis 2007 Teil des Frankfurter Frauenkaders.