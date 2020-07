Nun scheint auch der TSV 1860 ein Auge auf den ehemaligen Würzburg-Profi geworfen haben. In der abgebrochenen Regionalliga-Saison erzielte Bytyqi in 18 Spielen neun Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. In Giesing könnte der Deutsch-Kosovare den Platz neben Alpha-Löwe Sascha Mölders einnehmen. Durch den Abgang von Prince Osei Owusu ist diese Position bei Sechzig vakant.