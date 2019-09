Nächster Stopp: München Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln auf der New York Fashion Week

In ihrer Instagram Story lud Klum weitere Videos von ihrem Neu-Ehemann hoch. In einem ist sein Kopf von einem Herz-Filter umgeben, während er ihr beim Essen gegenübersitzt. Ein weiteres Video zeigt Kaulitz im Auto, auch hier wird er mit einem Herz umhüllt. Das Ehepaar ist offenbar auf dem Weg nach Deutschland. In einem Video fragt Kaulitz: "Warum fliegen wir denn nach Deutschland, mein Schatz?" Klum löst auf: Am Montag findet ein Casting für die neue Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" statt und zwar in München.