Im vergangenen Jahr schaffte der Ex-Löwe zusammen mit dem sportlichen Leiter Jochen Kientz, der ebenfalls 49 mal für Sechzig spielte, den Aufstieg in die dritte Liga. Dort liegen die Mannheimer aktuell als Vierter zwei Punkte hinter Relegationsrang drei und vier Punkte vor Rang sechs, den aktuell der TSV 1860 innehat.

Sechzig daheim eine Macht

Es wird für also nicht leicht für Sechzig am Samstag, trotz der Festung Grünwalder Stadion. In der Heimtabelle belegen die Löwen Platz fünf, lediglich gegen den KFC Uerdingen gingen die Giesinger in dieser Saison als Verlierer vom Platz.

An das Hinspiel im August hat Sechzig keine guten Erinnerungen. Der Aufsteiger erteilte den Löwen eine bittere Lehrstunde und schickte sie mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg wieder zurück nach Giesing.

