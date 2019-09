Aktuell stehen die Vorzeichen etwas anders: Die Sechzger sind mit acht Zählern 14., Jena ist mit nur einem Pünktchen abgeschlagenes Schlusslicht. Was laut Bierofka noch lange nicht in einen programmierten Heimsieg mündet. "Ich war selbst auf dem Platz gestanden und weiß, wie schwer es ist, gegen einen solchen Gegner zu spielen", erklärte der 40-Jährige: "Außer den besten Mannschaften in Europa tut sich jeder schwer, gegen ein Abwehrbollwerk zu spielen."