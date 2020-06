1. Wie sind die Würzburger Kickers momentan in Form?

Die Würzburger mussten am Dienstag einen kleinen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Gegen Abstiegskandidat Magdeburg kassierten die Unterfranken eine 0:1-Heimpleite. Zuvor war das Team von Michael Schiele allerdings sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Auch der Auftakt nach der Corona-Pause ist mit einem 3:1-Auswärtssieg in Meppen geglückt.