Nächster Gegner des FC Bayern Thomas Doll bei Hannover 96: Erfolglos - aber unterhaltsam

Reichlich Frust bei Thomas Doll

Was bleibt? Dolls Sprüche. Bestes Bonmot vor ein paar Wochen: "Auf Phrasen hat keiner mehr Lust, aber: Wir haben die Chance, in Wolfsburg zu punkten und doch noch den Bock umzustoßen." Zuletzt gab's zwei Spiele ohne Gegentor. Ein 0:0 in Berlin, ein 1:0 gegen Mainz. Zu späte Zuckungen. Davor verlor Hannover elf von zwölf (!) Rückrundenpartien. Nicht ohne Frust bei Doll. Auf die Frage nach seiner Zukunft in Hannover (sein Vertrag läuft bis 2020, auch in Liga 2) antwortete er angefressen: "Das ist das Einzige, was sie jetzt fragen können? Nichts zum Spiel? Das ist Deutschland. Schadenfreude. Großartig. Also der Nächste."