Wie es nun weitergeht? "Es werden jetzt Pläne in der Verwaltung ausgearbeitet und möglichst bald dem Stadtrat vorgelegt. Dieser wird sich dann in den finanziell knappen Zeiten überlegen, was wir und wann wir es genau umsetzen wollen", kündigt Dietl an. Eine entsprechende Diskussion wird voraussichtlich im Herbst erfolgen.