München - Er ist noch immer ein stolzer Matrose: Zum Termin im Bezirksausschuss Neuhausen- Nymphenburg (BA) erscheint Thomas Neuberger am Dienstag in einem blauen Marine-Mantel mit Goldknöpfen. In einer nicht-öffentlichen Sitzung wird über Neubergers zukünftige Rolle im BA, in dem er für die Freien Wähler sitzt und als Kinderbeauftragter tätig ist, debattiert.