Und sie schreit und schreit und schreit. Gisele Oppermann hat die Zuschauer-Dauerkarte erhalten und wurde bislang tagtäglich in die Dschungelprüfung gewählt. Klar, man will sie leiden sehen, doch jetzt quält Gisele uns mit ihrem Geschreie. Gemeinsam mit Chris Töpperwien musste sie in die Dschungelklinik. Er kommandiert, sie brüllt vor Angst, vor dem Psycho-Nacktflitzer und allerlei Getier. Dann platzt dem Currywurst-Mann die Pelle, äh Hutschnur. Er kann die Moderatoren nicht mehr hören: "Die schreit so, ich höre nix hier! Gisele, bitte! Hör auf! Gisele, hörst du auf mich?" Am Ende holt das Duo acht Sterne.