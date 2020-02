Nackte GNTM-Kandidatin: Nadine will sich der Angst vor Pferden stellen

In der neuesten Folge (13.2.) will Heidi Klum bei ihren GNTM-Kandidatinnen viel Haut sehen. Das alljährliche Nackt-Shooting mit tierischer Begleitung steht an! Für Nadine wird diese Aufgabe allerdings zur echten Zerreißprobe, denn was Klum (nicht) weiß: Die Kandidatin hat Angst vor Pferden. Wie wird Nadine mit der Stress-Situation umgehen?