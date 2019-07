In Freibädern der SWM ist die Bekleidungsverordnung deutlich schwammiger formuliert. Oben ohne sonnen ist demnach in Ordnung, aber "der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in geeigneter Badebekleidung gestattet", heißt es in der Benutzungsordnung. Was genau "geeignet" ist, solle allerdings das Personal entscheiden. Dies musste auch die Journalistin Julia Fritzsche erleben: Sie erzählte auf Twitter, dass auch sie von einem Bademeister dazu aufgefordert worden sei, sich ein Oberteil anzuziehen, während männliche Badegäste mit freiem Oberkörper baden durften.