1860-Bosse um Reisinger und Investor Ismaik entscheiden

In anderen Worten: Die Vereinsbosse und Investor Hasan Ismaik müssen entscheiden, in welchem Umfang Sechzigs preisgekrönte Talentschmiede noch gefördert werden kann. Bisher fließen nach AZ-Informationen jährlich zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro vom Gesamtverein der Sechzger in das Nachwuchsleistungszentrum, das Spieler wie die Bender-Zwillinge, Kevin Volland oder Julian Weigl hervorgebracht hat und auch in der Zukunft möglichst viele Talente hervorbringen soll. Dazu kommt ein variierender Betrag von Geldgeber Ismaik.