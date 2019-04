"Natürlich war ich am Anfang erschüttert, schließlich hatten wir uns alle vorgenommen, nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga den direkten Durchmarsch zu schaffen, aber dann ging es im September los, dass die Tanja (36, Position Halbrechts, Anm. d. Red.) zu mir kam und mir von ihrer Schwangerschaft erzählte", so Trainer Christian Schmeller zur AZ.