Spontane Geburt: Frau bringt Sohn in eigener Wohnung zur Welt

Daraufhin verständigte er den Notarzt. Doch auch der konnte die 34-jährige Frau nicht mehr rechtzeitig in die Klinik bringen. Kurz nach dem Eintreffen des Rettungswagens in der Toni-Pfülf-Straße brachte die Frau um 22.38 Uhr Sohnemann Nummer drei quietschfidel und gesund in den eigenen vier Wänden zur Welt.