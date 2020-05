Nachtschicht, Match!, Time Trap, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, RTLzwei, Match! Promis auf Datingkurs, Datingshow

Love is in the air: Prominente Singles daten bis der Coach kommt. Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe wollen mit den Dating-Experten Doro und Mathew das perfekte Match finden. Glamouröse Singlepartys stehen an, intime Candlelight Dinner und spaßige Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und leidenschaftlich gestritten wird. Nach jedem Kennenlernen müssen die liebessuchenden Stars wieder in der Agentur vorstellig werden, um ihre Flirtversuche zu reflektieren und zu analysieren.