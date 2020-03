München - Auch wenn die Wahl um den OB-Sessel in München für die CSU verloren ist – für Münchens CSU-Chef Ludwig Spaenle (58) war der Wahlabend am Sonntag trotzdem ein innerer Jubeltag. Denn Spaenle, der bei der letzten Landtagswahl 2018 nach 25 Jahren sein Abgeordnetenmandat verloren hat (weil der grüne Christian Hierneis ihm das Direktmandat in seinem Stimmkreis Schwabing abgenommen hat), darf ab Anfang Mai nach der Zwangspause in den Landtag zurückkehren – als Nachrücker.