München - Nur noch eine Monat – dann beginnt beim FC Bayern eine neue Zeitrechnung. Nicht weniger als das. Denn am 15. November dankt Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung der Münchner in der Olympiahalle ab, der Patron vom Tegernsee tritt nicht mehr zur Wahl als Vereinspräsident an, auch den Vorsitz im Aufsichtsrat gibt Hoeneß auf. Kaum vorstellbar – und doch bald Realität.