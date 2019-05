Flick spielte einst beim FC Bayern

Flick (54) hat als ehemaliger Bayern-Profi (1985 bis 1990) Münchner "Stallgeruch". Von 2000 an war er fünf Jahre lang Coach der TSG Hoffenheim, von 2006 bis 2014 stand er an Löws Seite. Anschließend war er bis Januar 2017 DFB-Sportdirektor, seit einem achtmonatigen Intermezzo als Geschäftsführer in Hoffenheim hat er zuletzt pausiert.