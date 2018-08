Pro Grünwalder Stadion, contra Hasan Ismaik

"Ich bedanke mich bei meinem Vorgänger für seine Bereitschaft, den Vorsitz in einer damals sehr schwierigen Zeit zu übernehmen, und auch beim ungewissen Neuanfang nach dem schwarzen Freitag an Bord zu bleiben", erklärte Seeböck zum Verzicht von Drees, der wegen seiner "Nadelstichpolitik" gegen Investor Hasan Ismaik bei dessen Befürwortern in den vergangenen Monaten scharf in die Kritik geraten war.