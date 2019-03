Nachfolger von Luise Kinseher Maxi Schafroth überzeugt beim ersten Nockherberg-Einsatz

Einmal im Jahr geht es den Politkern in Bayern an den Kragen. Beim Starkbier-Anstich am Münchner Nockherberg findet das über die Landes-Grenzen hinaus bekannte, traditionelle Derblecken statt, bei dem sich die versammelte Politik-Prominenz deutliche Kritik und so manchen Seitenhieb anhören muss. In diesem Jahr feierte der Kabarettist Maxi Schafroth (34) seine Premiere als Fastenredner und wurde für seinen ersten Auftritt gefeiert und anschließend über weite Strecken sehr gelobt.