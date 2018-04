Robert Kovac wird Co-Trainer bei den Bayern

Wen Kovac zu den Bayern mitbringt: Bruder Robert Kovac, der von 2001 bis 2005 für die Münchner spielte, wird den Co-Trainer-Posten besetzen – wie schon in Frankfurt. Gesucht wird noch ein erfahrener Assistent, der entweder wie aktuell bei der Eintracht Armin Reutershahn heißen könnte – oder auch Peter Hermann, der Assistent von Heynckes.

Was Kovac für Bayern so interessant macht: Der Coach rettete Frankfurt 2016 vor dem Abstieg, in der vergangenen Saison führte er die Eintracht dann ins Pokalfinale (1:2 gegen Dortmund), in dieser Spielzeit nun erneut bis ins Halbfinale des nationalen Cups und auf Tabellenplatz fünf.

"90 Prozent des Erfolgs ist Niko Kovac", sagte Eintracht-Spieler Kevin-Prince Boateng kürzlich dem Hessischen Rundfunk: "Er hat diese zusammengewürfelte Mannschaft zu einer Einheit geformt und dieses Wir-Gefühl erzeugt. Er weiß ganz genau, wie er uns handhaben muss. Das macht er überragend." Kovac kann mit Stars umgehen, das bewies er auch als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, die er zur WM 2014 führte. Wie Heynckes ist Kovac ein Arbeiter, er bringt zudem Stallgeruch mit. Das gefällt den Bayern-Bossen.

Kovac hat keine Erfahrung in der Champions League

Wo die Probleme liegen könnten: Kovac lässt in Frankfurt Powerfußball mit aggressivem Pressing spielen, der Fokus liegt auf Einsatz und Kampf. Diese Spielweise wird er bei Bayern, mit all den Künstlern im Kader, anpassen müssen. Außerdem fehlt ihm jegliche Erfahrung als Trainer in der Champions League, englische Wochen kennt er nur aus seiner aktiven Zeit als Spieler.

Vor allem muss Kovac mit der Bürde zurechtkommen, dass er nach Heynckes und Tuchel der C-Kandidat ist. Spieler und Fans wissen das. Sollte der Erfolg zu Saisonbeginn ausbleiben, steht der Coach sofort unter Druck. Einen Vertrauensvorschuss wie die mit Titeln dekorierten Heynckes, Carlo Ancelotti oder Pep Guardiola hat er nicht. Kovacs Verpflichtung ist ein Wagnis.

Was Bayern von Kovac erwartet: Der neue Trainer soll den Umbruch weiter forcieren – und gleichzeitig sofort erfolgreich sein. "Ich kann schon jetzt für die nächste Saison ankündigen: Wer darauf hofft, dass der FC Bayern in seinen Anstrengungen nachlässt, der hat Pech gehabt. Das wird es nicht geben. Dieses Gen, das satt macht, fehlt in unserer DNS", schrieb Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge im Vorwort des "Bayern-Magazins". Man wolle den Rathausbalkon "auch künftig nicht vernachlässigen". Viel Druck für Kovac.

