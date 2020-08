Salihamidzic: "Sehr gute Konstellation"

Zudem schlüpft er als Nachfolger von Hermann Gerland nominell schon jetzt in diese Rolle, soll sich vorerst aber "in der Hauptsache" um das Drittliga-Team kümmern, wie die Münchner mitteilten. Gerland (66) stand seit 2017 beim Campus in der Verantwortung.