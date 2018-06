Nachfolger steht parat Nach elf Jahren: Wirtshaus am Hart macht dicht!

Das Wirtshaus am Hart ist mehr als eine Wirtschaft mit schönem Biergarten. Es ist auch ein kultureller Treffpunkt im Viertel: Auf der Bühne standen schon die Biermösl Blosn, Luise Kinseher, Helmut Schleich und Wolfgang Krebs – die Liste der Künstler liest sich wie das Who is Who der bayerischen Kabarett-Szene. Auch die Theatergruppe vom Wirtshaus würde gerne dort weitermachen.