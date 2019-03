Freischank wurde vom BA bisher erweitert

Ganz unschuldig ist der BA nicht an der Situation: Denn Freischankflächen genehmigt er grundsätzlich in Eigenregie. Diese Entscheidungen kann dann nur der Oberbürgermeister überstimmen – falls er triftige Gründe hat. Und am St.-Anna-Platz hat der BA in den vergangenen Jahren den Freischank deutlich erweitert.