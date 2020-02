Flick hadert mit zweiter Halbzeit

"Wir haben in der zweiten Halbzeit zuviel zugelassen, da war die Intensität nicht mehr so da", konstatierte auch Trainer Hansi Flick. "Ich war dann froh, dass Lewy das 4:1 macht und habe dann ausgewechselt. Dass wir dann nochmal ins Schwimmen kommen, darüber müssen wir reden", so der Bayern-Trainer weiter. Bereits beim 3:1-Sieg in Mainz schalteten die Münchner merklich einen Gang zurück, auch wenn das Ergebnis damals von harmlosen Mainzern nie gefährdet wurde.