Nun beantragt die Stadtrats-SPD offiziell, zu prüfen, ob das Modell auch in München möglich ist. Das sei "wünschenswert", heißt es in dem Antrag. "Bereits ein deutliches Dämpfen der Höchstmiete – und sei es nicht exakt bis auf fünf Euro – wäre ein enormer Beitrag zum Mieterschutz", so die Sozialdemokraten.