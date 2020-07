Während Käufer in anderen deutschen Metropolen offenbar bereit sind deutlich mehr Geld für eine Wohnung in einem jüngeren Gebäudetyp auszugeben, scheint das Alter der Häuser in München für den Preis keine große Rolle zu spielen. So wird der Quadratmeter im Altbau heuer mit 8.648 Euro (plus neun Prozent) angeboten, der in einem Bestandsgebäude mit 7.512 Euro (plus acht Prozent).