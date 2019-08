Bei der Partie in Mannheim am Montag zeigten sich Teile der Löwen-Fans erneut von ihrer unschönen Seite und fackelten haufenweise Pyrotechnik ab. In der 64. Minute brannte und qualmte es im Löwen-Block - die Partie musste für kurze Zeit unterbrochen werden. Droht den klammen Löwen nun also wieder eine satte Strafe durch den DFB?