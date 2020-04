Nach vielen Jahren Funkstille Daniela Katzenberger zeigt sich wieder mit Jenny Frankhauser

"Herzklopfen" vor der Versöhnung

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung klärten die beiden Halbschwestern jüngst über den Auslöser des Streits auf. Frankhauser erzählte: "Ich war enttäuscht und wütend, weil Daniela den Tod meines Vaters öffentlich gemacht hat. Sie hat das bestimmt nicht böse gemeint, aber es hat mich verletzt." Und so war es an der 33-Jährigen, den ersten Schritt zu machen. In ihrer Instagram Story gestand Katzenberger am Mittwoch, dass sie vor der Aussprache "echt Herzklopfen" gehabt habe. "Es war gar nicht so easy, nach so langer Zeit, einfach vor ihrer Haustür zu stehen." Aber es hat sich gelohnt.