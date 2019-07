München - Nach dem illegalen Abriss des denkmalgeschützen Uhrmacherhäusls in Giesing im September 2017 gab es einen so großen Aufschrei, dass die Stadt sofort reagierte und den Eigentümer Andreas S. anordnete, das Haus wieder genau so aufzubauen. S. klagte dagegen. Jetzt hat das Verwaltungsgericht das Urteil verkündet, aber auch eine Berufung zugelassen.