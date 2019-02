Kein Beschluss am Mittwoch

In der Aufsichtsratssitzung des Gasteig am Mittwoch wurde kein Beschluss gefasst. Am Montag werden die Stadtratsfraktionen über das weitere Vorgehen beraten. In der nächsten Woche wird sich wohl endgültig entscheiden, ob die Gasteig-Generalsanierung beerdigt wird – oder ob sie doch noch eine Auferstehung erfährt.