Beim Versuch, dem anderen Auto auszuweichen, riss der Autofahrer das Steuer nach links, schrammte einige Meter am Graben und an einem Zaun entlang. Eines der hochgeschleuderten Bretter des Zauns durchschlug die Windschutzscheibe und traf den Fahrer. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, die drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Bundesstraße 16 war mehrere Stunden komplett gesperrt.