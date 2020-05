Viel Sport und eine Ernährungsumstellung: Nach einem Treppensturz und mehreren darauf folgenden Operationen versucht Cora Schumacher (43) offenbar wieder in Form zu kommen. Auf Instagram zeigt sie Einblicke in das anstrengende Workout mit ihrem Personal Trainer, sowie mehrere Kisten voller aussortierter, kalorienreicher Leckereien. Diese werden natürlich nicht weggeworfen, sondern an die Düsseldorfer Tafel gespendet.