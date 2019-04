Nach Trennung von Thea Thomas Gottschalk: "Macht euch bitte um mich keine Sorgen"

Moderator Thomas Gottschalk (68, "Herbstblond") ging nun endlich persönlich auf die Berichte zum Ende seiner Ehe ein: In seiner Radiosendung "Gottschalk - Die Bayern 1-Radioshow" am Sonntagabend sagte er: "Nur zwischen euch und mir: Keine Zielgruppe liegt mir so am Herzen wie die, die mir im Radio zuhört." Die Leser von Frauenmagazinen seien ihm egal: "Die gehen mir wirklich am Ar.. vorbei."