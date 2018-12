Helene Fischer hat schon einen neuen Freund

Die Trennungsbestätigung kam für viele kurz vor Weihnachten völlig überraschend. Und auch, dass Helene Fischer neu verliebt ist. In einem Brief an ihre Fans bestätigt sie die Liebe zu ihrem neuen Partner. Florian Silbereisen wünscht beiden alles Liebe und beweist mit einem emotionalen Facebook-Statement Größe: "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig. Aber inzwischen sind wir „glücklich getrennt“. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen. Diese Freundschaft werden wir uns von nichts und niemanden kaputtmachen lassen."