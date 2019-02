Es ist ein rührendes Foto, ein Kinderfoto, das Sophia Thomalla jüngst auf Instagram in Gedenken an den verstorbenen Rudi Assauer gepostet hat. Es ist ein bewegender Abschied. Bereits zuvor hatte die 29-Jährige in einem langen Instagram-Post ihre Erinnerungen an den Ex-Lebensgefährten ihrer Mutter und den Mann geteilt, "mit dem man 10 Jahre Ostern, Weihnachten, Urlaube verbracht hat".